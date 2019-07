Governo: Gelmini (FI), assestamento è manovrina che certifica errori

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, in una nota, osserva: "Dicevano che i risparmi di Quota 100 e Reddito di cittadinanza sarebbero stati utilizzati per le famiglie. Mentivano e nel Consiglio dei ministri di ieri, per scongiurare la procedura di infrazione lo hanno messo nero su bianco. Il fallimento di quelle due misure, che peraltro non comporta veri risparmi perché si trattava di provvedimenti a debito, oggi torna utile al governo e quel miliardo e mezzo di euro verranno accantonati per ridurre il deficit. Erano contrari alla fatturazione elettronica, ma anche le maggiori entrate tributarie (soldi degli italiani naturalmente) - denuncia ancora Gelmini - non saranno utilizzati né per diminuire la pressione fiscale né per rilanciare investimenti e lavoro, ma anche in questo caso per ridurre il disavanzo. Poi hanno spolpato le società partecipate dallo Stato a cominciare da Cassa depositi e prestiti, che custodisce il risparmio postale degli italiani. Non è stato semplicemente un assestamento di bilancio, ma una vera e propria manovrina, per correggere gli errori di un governo alla frutta. E la Flat tax ce la possiamo scordare". (Com)