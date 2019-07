Trasporto aereo: fonti russe, limitazioni ceche causate da mancato accordo su rotte transiberiane

- Le autorità ceche hanno imposto restrizioni alle compagnie aeree russe a causa del mancato accordo con la controparte di Mosca sui voli di Czech Airlines sulla tratta Praga-Seul lungo le rotte transiberiane. Lo ha dichiarato una fonte dell’agenzia di stampa “Ria Novosti” in cui si commenta l’annuncio delle autorità di Praga di revocare la licenza alle compagnie russe Aeroflot, Pobeda e Ural Airlines. Intanto le compagnie aeree russe Aeroflot e Ural Airlines hanno sospeso alcune tratte verso Praga in risposta all'annullamento dei permessi di volo da parte delle autorità ceche. Secondo una fonte di "Interfax", la Repubblica Ceca ha tentato di limitare i voli di compagnie russe verso il paese perché è insoddisfatta dalle condizioni alle quali la Russia consente alla compagnia di bandiera ceca di percorrere le tratte transiberiane, per questo motivo "in base a un principio di reciprocità, sono stati annullati i permessi ad alcuni voli Aeroflot e Ural Airlines". Secondo le informazioni pubblicate sul sito dell'aeroporto internazionale della capitale ceca, sono quattro i voli Aeroflot annullati. (Rum)