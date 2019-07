Cina: Pechino condanna assalto al parlamento di Hong Kong

- La Cina ha condannato gli "estremisti" che hanno preso d'assalto il palazzo del parlamento di Hong Kong, definendo l'atto una "sfida sfacciata al modello di un paese due sistemi" che governa la città. Il governo cinese ha rilasciato una dichiarazione che esprime "un risoluto sostegno" per il governo di Hong Kong e la polizia, per la gestione della protesta avvenuta ieri sera e per le indagini in corso sulla manifestazione. "Alcuni manifestanti, con il pretesto di opporsi agli emendamenti alla proposta di legge del governo della regione, hanno attaccato il palazzo del Consiglio legislativo in modo estremamente violento e danneggiato deliberatamente le sue strutture", si legge nella dichiarazione. "Questo grave atto illegale calpesta lo stato di diritto a Hong Kong, mina l'ordine sociale e gli interessi fondamentali della città. È una sfacciata sfida alla linea di fondo del modello 'un paese, due sistemi'", prosegue la dichiarazione. (segue) (Cip)