Ciampino: abusi su minore, arrestato 72enne

- I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 72enne di Ciampino con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di un minorenne, notificandogli un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Velletri. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica veliterna, scaturisce dalle indagini dei carabinieri della Tenenza di Ciampino i quali, dai primi mesi dell’anno, hanno indagato sull’uomo che, in più circostanze, aveva costretto un 15enne del posto a compiere e subire atti sessuali. In particolare l’uomo, dopo aver adescato il giovane spacciandosi per un professore universitario ed ex militare, lo aveva fatto entrare in casa sua dicendo di essere un conoscente del nonno e che gli avrebbe trovato un lavoro. Dopo aver carpito la fiducia del ragazzo, gli incontri sono stati sempre più frequenti fino a che l’uomo, a volte anche dietro minaccia, ha sistematicamente abusato del giovane che, dopo circa tre mesi, ha avuto il coraggio di raccontare tutto ai genitori che si sono rivolti ai carabinieri. Durante la perquisizione è stato anche sequestrato materiale informatico che verrà fatto analizzare. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.(Rer)