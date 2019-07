Traffico: code su tratto milanese A4 e su A50 tangenziale Ovest

- Sulla A4 Torino-Brescia in direzione Torino code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso. Sulla tangenziale Ovest A50, in carreggiata Nord, code a tratti per 11,1 Km. tra l'interconnessione A1 e l'Interconnessione con la A7 in direzione Nord per traffico Intenso.(Rem)