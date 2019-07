Ungheria: indice Pmi scende a 54,4 punti a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Purchasing Managers Index (Pmi) dell'Ungheria è sceso a 54,4 punti a giugno. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Mti", evidenziando che a maggio il dato segnava 57,9 punti. Un indice al di sopra dei 50 punti mostra un espansione del settore manifatturiero, mentre quando scende al di sotto di tale soglia indica solitamente una contrazione. L'indice del volume di produzione resta sopra i 50 punti, ormai da 46 mesi a questa parte, ma si contrae anch'esso. Quello dei nuovi ordini cala più sensibilmente ma resta comunque sopra i 50 punti. I tempi di consegna si allungano rispetto a maggio e il relativo indice è al di sotto dei 50 punti da 12 mesi. Crescono inoltre le scorte. Per quanto riguarda l'occupazione, l'indice mostra un espansione per la prima volta in tre mesi. (Vap)