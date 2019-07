Verbania: sindaco Marchionini, costruire nuovo ospedale al centro della provincia

- "Riteniamo che l’unica scelta per rilanciare una sanità di qualità per tutti i cittadini del VCO sia quella della costruzione di un nuovo e moderno ospedale in zona baricentrica nella nostra Provincia. Affiancato dal potenziamento dei servizi territoriali, a partire dalle Case della Salute". Così Silvia Marchionini, sindaco di Verbania. "Il contrario vorrebbe dire l’ennesima battaglia distruttiva tra i territori del VCO e una sanità meno efficiente. In attesa di capire quale decisione assumerà Alberto Cirio, il nuovo Presidente della regione Piemonte, invito tutti a partecipare all’assemblea di lunedì 8 luglio, per la massima mobilitazione su un tema essenziale per il nostro futuro - aggiunge il sindaco - . Le notizie apparse, con insistenza, in questi ultimi tempi sugli organi di stampa con la proposta di privatizzazione dell'ospedale Castelli e con il Verbano e il Cusio succursali dell’Ospedale di Domodossola (o dell’Ospedale di Borgomanero), rendono necessario mantenere alta l’attenzione sul tema".(Rpi)