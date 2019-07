Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla Cultura Filippo del Corno interviene alla presentazione del Rapporto sulla Città 2019 "L'anima della metropoli"Fondazione Ambrosianeum, via delle Ore 3 (ore 10.30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla conferenza stampa "Genio e Impresa".Assolombarda, Sala Camerana, via Pantano 9 (ore 12.00)Evento "Milano Cortina 2026 - Un'opportunità per tutti, di tutti", promosso dalla coalizione di maggioranza al Comune di Milano Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con gli assessori del Comune di Milano Roberta Guaineri (Sport), Pierfrancesco Maran (Urbanistica), con Laura Coccia (atleta paralimpica ed ex deputata Pd), Marco Fichera (medaglia d'argento ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016) e i capigruppo comunali di maggioranza Filippo Barberis (Pd), Anita Pirovano (Milano Progressista) e Marco Fumagalli (Beppe Sala Sindaco Noi).Teatro Menotti, via Ciro Menotti 11 (ore 21.00) (segue) (Rem)