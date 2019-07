Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in LombardiaREGIONEPresidio sulla situazione insostenibile del trasporto pubblico ferroviario organizzato dal Movimento 5 Stelle Lombardia.Via Fabio Filzi 22 (ore 9.00)Si riunisce il Consiglio regionale. Durante la seduta l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, risponde in Aula all'interrogazione del Movimento 5 Stelle su "riciclaggio e prostituzione nei centri massaggi". All'ordine del giorno è prevista la discussione di nove mozioni su lotta ai cambiamenti climatici e istituzione di un forum regionale; aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti e piani di dismissione degli inceneritori sul territorio lombardo; effettuazione dei prelievi capillari e venosi da parte di biologi; percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali per pazienti portatori di mutazioni patogenetiche nei geni BRCA 1 e 2; ripristino del registro ortopedico protesico lombardo; studio di fattibilità relativo al rifacimento della stazione ferroviaria di Segrate; impegno di Regione Lombardia per l'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore aeromobili; istituzione del marchio "Family in Lombardia"; candidatura delle province di Brescia e Bergamo e in particolare della Valcamonica ad area di allenamento ai fini della candidatura ai Giochi olimpici invernali 2026.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle 10 alle 19)Inaugurazione della mostra "Il mio cuore è targato MI", dedicata al rapporto tra Giovannino Guareschi e la Lombardia alla presenza del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, del presidente dell'associazione "Gruppo Amici di Giovannino Guareschi" Egidio Bandini e di Enrico Beruschi.Palazzo Pirelli - Spazio Eventi, via Fabio Filzi, 22 (ore 13.00)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa all'Assemblea nazionale della Federazione del Turismo Organizzato.Teatro alla Scala - Ridotto delle Gallerie, via Filodrammatici 2 (ore 15.00)L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo sottoscrive con le parti interessate, il Contratto di Fiume 'Bardello Vive'.Municipio, Sala del Gonfalone, via Mazzini, 4 - Besozzo/VA (ore 18.00) (segue) (Rem)