Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in LombardiaVARIEPresentazione del rapporto sulla città Milano 2019 "L'anima della metropoli". Intervengono monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano e l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno. Presentano il rapporto Marzo Garzonio, presidente di Ambrosianeum Fondazione Culturale e Rosangela Lodigiani, curatrice del rapporto.Fondazione culturale Ambosianeum, via delle Ore 3 (ore 10.30)Presentazione dei risultati del monitoraggio microbiologico che i tecnici di Legambiente hanno svolto sul Lago d'Iseo. Intervengono: Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia; Simone Nuglio, responsabile Goletta dei Laghi; Simona Rossetti, prima ricercatrice Istituto di ricerca sulle acque Irsa – Cnr; Dario Balotta, presidente Legambiente Basso SebinoPiazzale di Festambiente Laghi, Castro (Bg) (ORE 11.00)Conferenza stampa di presentazione del cartellone di eventi che la Fondazione Renata Tebaldi sta organizzando per il 2019 insieme a Teatro di San Carlo, Teatro alla Scala, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Conservatorio di Parma e altri soggetti in occasione del 15esimo anniversario della scomparsa di Renata Tebaldi.Consolato di San Marino, c/o Dompé Farmaceutici, via Santa Lucia 6 (ore 11.30)Conferenza stampa di presentazione del progetto "Genio e impresa", promosso da Assolombarda in collaborazione con Regione Lombardia e il Consiglio regionale della Lombardia. Intervengono il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.Assolombarda - Sala Camerana, via Pantano, 9 (ore 12.00)Tavola rotonda organizzata da Aspesi per Aspesi Industria sulla funzione del project manager nel progetto di trasformazione immobiliare e riqualificazione territoriale. Intervengono, tra gli altri, Lorenzo Pascucci, dg Milano Contract District, Federico Filippo Oriana (Aspesi) e Paolo Locatelli (Tecnomont Service).Milano Contract District, via Macedonio Melloni 3 (ore 18.15) (Rem)