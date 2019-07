Maltempo: Coldiretti Lombardia, tromba d'aria nel Mantovano, mais schiacciato, serre e tetti scoperchiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Problemi anche a Valli di Mosio, frazione di Acquanegra sul Chiese. “Una raffica di vento fortissima ha sollevato il telo della mia serra di verdure – racconta Vanessa Gandolfi - Abbiamo perso 20 giorni di raccolto, che per noi è molto, essendo una piccola azienda”. La furia del vento – precisa la Coldiretti regionale - è arrivata anche su parte del territorio del Casalasco, al confine col Mantovano. Colpiti, in particolare, i comuni di Calvatone, Rivarolo del Re, San Giovanni in Croce, Vicobellignano, Gussola e Martignana di Po. Nelle campagne si segnalano campi di mais allettati e diverse piante abbattute. Il ritorno del maltempo rischia di aggravare – precisa la Coldiretti – il conto dei danni nelle campagne già flagellate da una pazza primavera dopo un inverno siccitoso. Sono gli effetti di una tendenza alla tropicalizzazione che – continua la Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di eventi estremi, grandine di maggiore dimensione, sfasamenti stagionali e bombe d’acqua i cui effetti si fanno sempre più devastanti. (Com)