Romania-Moldova: presidente Iohannis ribadisce sostegno a Chisinau durante incontro con Sandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è stata, è e sarà la più costante e assidua sostenitrice della Repubblica di Moldova. Lo ha detto oggi il presidente Klaus Iohannis dando il benvenuto al neo primo ministro moldavo, Maia Sandu, a Palazzo Cotroceni a Bucarest, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Agepres”. Al termine dell'incontro, Iohannis ha sottolineato come quella di oggi sia la prima visita all’estero del capo di governo di Chisinau del suo mandato. "È molto importante e simbolico che questa prima visita si svolga a Bucarest. (...) La Romania ha sostenuto il pacifico trasferimento di potere che ha posto fine alla crisi politica", ha affermato Iohannis in conferenza stampa congiunta con Sandu. Il capo dello stato ha evidenziato che la Romania ha dimostrato la propria disponibilità ad offrire "assistenza dedicata al rafforzamento delle istituzioni della Repubblica di Moldova". In questo senso, ha sottolineato, verrà creato un gruppo di esperti. Iohannis ha aggiunto che la Romania sosterrà "lo sblocco dell'assistenza finanziaria per la Repubblica di Moldova" a livello europeo. (segue) (Rob)