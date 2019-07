Romania-Moldova: presidente Iohannis ribadisce sostegno a Chisinau durante incontro con Sandu (3)

- Da parte sua, il premier di Chisinau ha evidenziato come il suo governo sia consapevole che il processo di adesione all'Unione europea sia “complicato”. “Riconosciamo anche che, specialmente negli ultimi anni, la Repubblica di Moldavia o il governo si sono dichiarati pro-europei – ha aggiunto - ma le azioni del governo sono andate contro i valori e gli standard europei. Ora siamo nella fase in cui dobbiamo riconquistare la fiducia delle istituzioni europee”. Secondo Sandu, “è importante il processo, perché vogliamo che le norme europee siano attuate nella Repubblica di Moldova. Vogliamo che i cittadini della Repubblica di Moldova vivano nelle stesse condizioni, la vita dei cittadini sia allo stesso livello che nell'Unione europea. E, soprattutto, vogliamo un governo responsabile, come lo sono i governi dei paesi dell'Ue”. (Rob)