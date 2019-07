India: leader opposizione Gandhi conferma le sue dimissioni al Congresso (2)

- Il capo del governo del Rajasthan ha poi espresso un'aspra critica del Partito del popolo Indiano (Bjp, al governo). Secondo Gehlot, il Bjp ha ingannato il paese in nome del patriottismo. "Il primo ministro Narendra Modi ha fatto politica nascondendosi dietro all'esercito, illudendo la gente in nome della religione. Non ha parlato di sviluppo, economia, posti di lavoro", ha aggiunto. I capi del governo presenti all'incontro si sono trovati d'accordo sul fatto che la narrativa tessuta intorno al patriottismo, al nazionalismo e all'esercito ha avuto la netta precedenza rispetto a fondamentali questioni di sviluppo. I capi dei governi non hanno presentato le proprie dimissioni, ma hanno messo in chiaro che sono pronti ad abbandonare la loro carica se ce ne fosse la necessità. (segue) (Inn)