Economia: Durigon al "Corriere della Sera", su Taranto il governo non può dire solo dei no

- Su Atlantia è corretto utilizzare i toni e i termini a cui ricorre il vicepremier Di Maio? "In questo momento — spiega Claudio Durigon, parlamentare della Lega e sottosegretario al Lavoro, in una intervista al "Corriere della Sera" — c'è una vertenza in atto, il danno subito dagli italiani e in particolare dalle vittime ha creato un doveroso allarme. Spetta anche ai tecnici valutare i provvedimenti da adottare, restando comunque attenti al fatto che quando si parla di Atlantia è necessario valutare gli effetti sull'occupazione. Insomma, chi ha sbagliato deve pagare ma a rimetterci non possono essere i lavoratori". Di Maio lamenta che il silenzio della Lega fa sentire più protetti i Benetton. Un'accusa che scuote il governo... "Noi abbiamo detto da subito che c'è un contraddittorio tecnico, oltre che una vertenza giuridica. Mi pare ovvio, non c'è bisogno di ripeterlo, che non proteggiamo nessuno, ma al di là delle chiacchiere servono anche i fatti e per Atlantia vale ciò che vale per altri dossier delicati: ci sono dei posti di lavoro che vanno tutelati e salvaguardati". Per quanto riguarda invece la revoca delle concessioni ad Atlantia il sottosegretario dice che "allo stato attuale siamo davanti a due soggetti che hanno condiviso un contratto, sono in corso tutte le verifiche per stabilire se emergono i presupposti giuridici per sciogliere quel contratto, scongiurando dei costi". La partita su Ilva ha preso una brutta piega. "Deve finire bene, perché non possiamo perdere la produzione di acciaio, tanto meno i posti di lavoro e le realtà dell'indotto di Ilva. ArcelorMittal ha lanciato un appello per evitare di incorrere in responsabilità relative a problematiche causate dalla precedente gestione. Ecco, il governo non può rispondere solo con dei no. Va inserita una norma nel primo decreto utile che risolva la questione". Di Maio e Toninelli ripetono di essere al lavoro sul dossier Alitalia, ma intanto la vicenda sta diventando una polveriera. "Ho sentito i sindacati molto preoccupati e Atlantia non sarà della partita perché con un contesto del genere mancano le condizioni per un loro intervento. Noi come governo dobbiamo stare davvero molto attenti a non sbagliare", ha concluso Durigon. (Rin)