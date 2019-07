Economia: Di Maio a "la Repubblica", assunzioni in aumento

- I dati sulla disoccupazione e sull'occupazione sono positivi. Ma è proprio il caso di festeggiare? L'Italia resta nei bassifondi della classifica europea. Il ministro del Lavoro, nonché vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in una intervista a "la Repubblica" spiega che "è sicuramente il caso di dire le cose come stanno, ovvero che il decreto Dignità sta producendo gli effetti previsti. Più lavoro e più occupati a tempo indeterminato: 200 mila trasformazioni dal tempo determinato nei primi 4 mesi del 2019. Mi e ci hanno attaccato in ogni modo, hanno scritto di tutto, e invece avevamo ragione noi. Sul lavoro andiamo avanti, è la vera priorità di questo Paese. Il prossimo passo sarà una legge sul salario minimo, proprio per riportare l'Italia sugli standard europei". "L'Inps - continua - ha certificato che ci sono 4,3 milioni di persone che prendono meno di 9 euro l'ora lordi in Italia. In un Paese civile e democratico non puoi lavorare 12 ore al giorno e prendere 600-700 euro al mese. Quello non è lavoro, è schiavitù". Decreto dignità: il M5S si prende tutto il merito. "Le misure sono state diverse. Comprendo che sia difficile ammetterlo per qualcuno, ma io ho firmato Quota 100, io ho firmato il decreto crescita, io ho firmato il reddito di cittadinanza, il decreto dignità, lo sblocca cantieri così come le nuove tariffe Inail: 600 milioni solo nel 2019, un primo segnale concreto di taglio del costo del lavoro. Tutte queste misure fanno parte di una ricetta economica complessiva che ha il timbro del M5S". Mettendo risorse sugli investimenti anziché sul reddito di cittadinanza i dati avrebbero potuto essere migliori. "Chiariamo un attimo: le due misure non le considero alternative, ma complementari. Il Movimento ha scelto di dare ascolto prima agli ultimi, a chi non riusciva nemmeno a garantire un pasto ai propri figli. La nostra è stata una scelta politica, ne siamo orgogliosi. Abbiamo introdotto la prima vera misura a contrasto dell'emarginazione sociale e l'abbiamo inserita in una riforma più ampia che porterà queste persone ad integrarsi nel mondo del lavoro". (segue) (Rin)