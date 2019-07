Economia: Di Maio a "la Repubblica", assunzioni in aumento (2)

- "Con noi - aggiunge - si è tornato a parlare di Welfare, con il Pd per anni si è parlato di abolire l'articolo 18. Ma tutto questo non ha precluso la spinta del governo sugli investimenti: io ho votato un piano straordinario da 140 milioni di euro per l'export del Made in Italy. Mai un governo si era impegnato tanto sul piano internazionale. E vale lo stesso per la Via della Seta". Restano i 158 tavoli di crisi aperti e il boom della cassa integrazione. Anche questi sono numeri. Per niente positivi. "Questa storia delle crisi aziendali è una montatura grottesca della realtà. E che le ho aperte io? Ma per favore. Parliamo di crisi in corso da anni, i lavoratori lo sanno, lo sanno anche gli ex ministri, le aziende, i sindacati e la verità è che le stiamo risolvendo noi. Veda il caso Whirlpool: l'azienda ha garantito che non lascerà Napoli. Non bisogna esultare ma mi sembra già un passo avanti". Ecco appunto. La Confindustria spegne i trionfalismi: calano la produzione industriale e gli ordini, l'economia resta debole. Il Movimento ha un problema con le imprese? "Confindustria è una voce importante del Paese che il governo deve ascoltare. In legge di Bilancio ho previsto di inserire una misura per la riduzione del cuneo fiscale. Meno tasse alle imprese che creano posti di lavoro. Ne discuteremo con il mondo aziendale ed entrerà in manovra". Ma il sistema industriale accusa il ministro di spaventare le aziende. Dal caso Atlantia alla Tav ad Alitalia a Ilva dove si cambiano le regole in corsa. I soliti grillini contro la crescita. "Noi contro la crescita? Ma lo sblocca cantieri chi lo ha firmato? Il M5S. Quante opere erano bloccate? 600. Quante sono di competenza di comuni e Regioni amministrati non certo da noi? 540. E allora non raccontiamo fesserie". (segue) (Rin)