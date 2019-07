Economia: Di Maio a "la Repubblica", assunzioni in aumento (4)

- Intanto su Autostrade si è aperto un nuovo fronte con la Lega. Di Maio ha accusato direttamente Salvini di fare il gioco dei Benetton e non è andato in consiglio dei ministri. "Avevo avvertito della mia assenza. E non c'è alcun problema con Salvini. Ho detto semplicemente che mi dispiace il silenzio della Lega perché mi aspetto sostegno su questo tema". Dopo i dati Istat il ministro dell'Interno ha subito detto: giù le tasse alle imprese e ai cittadini. "Di cose ne sento dire tante. Noi siamo d'accordo, le tasse vanno abbassate subito e aspettiamo le coperture sulla fiat tax. La proposta è della Lega, non vogliamo fare invasioni di campo, siamo rispettosi del contratto". Sulla Sea-Watch il silenzio di Di Maio è stato assordante. La svolta a destra del Movimento sembra definitiva. "E una volta la svolta a sinistra, un'altra quella a destra. E siamo populisti e poi siamo moderati. Sono anni che ci si sforza di darci un'etichetta. Se non ci riuscite è perché non c'è, è perché a differenza degli altri diciamo quello che pensiamo, ciò che sia giusto. Noi non parliamo per partito preso". Non è abnorme l'arresto della capitana Carola Rackete? "Se violi le leggi è normale che ci siano delle conseguenze. Ma oltre alla Sea-Watch mi preoccuperei anche dei piccoli sbarchi dell'ultimo mese. Sono arrivati in 300 e nessuno ne parla". Conte in Europa sta remando contro la nomina di Timmermans alla guida della Commissione. "Abbiamo la massima fiducia nel lavoro che sta portando avanti il premier". Timmermans è contro l'austerity e a favore del salario minimo. "Ripeto, massimo fiducia in Conte". Il presidente della Camera pensa che le anime del Movimento debbano tornare a parlarsi. C'è forse bisogno di un incontro con Fico e Di Battista. "Queste sono liturgie da vecchia politica, serve che la gente lavori", ha concluso Di Maio. (Rin)