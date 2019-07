Migranti: Minniti a "La Stampa", la risposta ai populisti non può essere accogliamoli tutti (2)

- Forse il vecchio governo era più indulgente con Bruxelles. "No, ma il nostro obiettivo non era litigare con l'Europa, perché noi abbiamo voluto svolgere il ruolo di apripista, sapendo che la questione immigrazione non si risolve in Europa o in Italia, ma è un problema assai complesso che si può affrontare anzitutto in un rapporto strategico con l'Africa. Oggi siamo drammaticamente tornati indietro". "Nella vicenda Sea Watch, - continua - nel momento in cui l'Italia dichiarò la propria indisponibilità ad accoglierla, in quel momento e non 18 giorni più tardi, era necessario che dall'Europa venisse un segnale sfidante, ma in positivo nei confronti dell'Italia. D'altra parte i nazional-populisti ragionano per fatti simbolici e tu Europa non puoi rispondere con una logica piccina: io ne prendo 3 e tu ne prendi 4. Davanti all'asprezza della sfida dei nazional-populisti, la risposta non può essere quella di queste ore e cioè trattative impantanate sulle nomine tra leadership invecchiate". Papa Francesco ha sempre detto che l'accoglienza ha un limite oggettivo nella capacità di integrazione: l'atteggiamento di una parte della sinistra, compreso il Pd, può essere tradotto, al di là delle intenzioni, in un messaggio semplificato, tipo: accogliamoli tutti. "L'alternativa ai nazional-populisti non può essere accogliamoli tutti. Il Santo Padre pone una questione cruciale. Senza volerne assolutamente forzare il pensiero, il Papa quando ci invita ad accogliere chi si può integrare, richiama il tema sul quale si giocherà il futuro delle democrazie nei prossimi anni: quello dell'integrazione. E una forza riformista non può che declinarlo attorno a tre valori: umanità, libertà e sicurezza". (segue) (Rin)