Migranti: Minniti a "La Stampa", la risposta ai populisti non può essere accogliamoli tutti (3)

- Sul rifinanziamento delle missioni internazionali, tra cui quella in Libia, che divide il Pd, cosa dirà ai suoi colleghi? "Mi sono auto-imposto di non parlarne prima delle decisioni dei gruppi". Questo governo considera le Ong il male assoluto, ma anche l'ex ministro ci discusse. "Non dimentichiamo mai una cosa: noi non facemmo decreti o leggi 'contro' le Ong. Io penso che in un ambito delicato come questo non si possa procedere per decretazione. Facemmo la scelta del Codice, proposto dall'Italia e poi discusso in Europa e che le Ong sottoscrissero. E non si dimentichi da dove arrivavamo: per due anni, attraverso le Ong, e cioè vettori non pubblici, erano giunti in Italia più di 80mila migranti". "Le Ong - conclude Minniti - hanno un obiettivo fondamentale: salvare le vite in mare. Noi, come Stato, avevamo l'obiettivo di garantire la sicurezza sul territorio nazionale. Ci siamo coordinati in una comune assunzione di responsabilità. E i risultati si sono visti", ha concluso Minniti. (Rin)