Migranti: Schiavone (Asgi) a "Il Foglio", il muro di Fedriga non può essere considerato neanche una boutade

- La 'proposta' del governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga (costruire un muro da 243 chilometri per tutelare i confini nazionali al confine est) è entrata direttamente nel dibattito pubblico. Con tutte le sfumature del caso, i rimandi alla vicenda Trump con il Messico e la divisione tra favorevoli e contrari. Insomma, viene trattata come se fosse un'idea tecnicamente realizzabile ma su cui il governo, al massimo, si divide politicamente. Addirittura, ha spiegato Fedriga in un'intervista al 'Fatto Quotidiano', è un'ipotesi 'che si sta valutando col Viminale'. Eppure, osserva a "Il Foglio Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), "non stiamo discutendo di una proposta che si può commentare sul piano politico, anche ritenendola folle o incongrua, ma che comunque rientra nell'ambito del possibile. La proposta di Fedriga, semplicemente, riguarda ciò che non è possibile". Il muro del governatore del Friuli infatti andrebbe a intaccare, dice Schiavone, "il principio fondamentale dell'Unione europea: quello della libera circolazione". (segue) (Res)