Migranti: Schiavone (Asgi) a "Il Foglio", il muro di Fedriga non può essere considerato neanche una boutade (2)

- Le norme che sanciscono quel principio sono state progressivamente adottate a partire dal 1985 con l'Acquis di Schengen, una serie di disposizioni vincolanti che stabiliscono la natura stessa dell'Unione europea. Il regolamento 399 del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un codice relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. L'articolo 22 di questo regolamento dice che "la creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione". In uno spazio senza controllo alle frontiere interne, "occorre una risposta comune alle situazioni che incidono gravemente sull'ordine pubblico o sulla sicurezza interna di tale spazio, di alcune sue parti o di uno o più Stati membri, che autorizzi il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne in circostanze eccezionali senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone". "Considerato - aggiunge - l'impatto che possono avere tali misure di extrema ratio su tutti coloro che esercitano il diritto di circolare nello spazio senza controllo alle frontiere interne, è opportuno prevedere le condizioni e le procedure per il ripristino di tali misure al fine di assicurare il carattere eccezionale delle stesse e che sia rispettato il principio di proporzionalità. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo di tali misure dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per rispondere a una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna". (segue) (Res)