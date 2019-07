Migranti: Schiavone (Asgi) a "Il Foglio", il muro di Fedriga non può essere considerato neanche una boutade (3)

- Insomma, rileva Schiavone, il regolamento 399 (Ue) agli articoli 25 e seguenti prevede il ripristino dei controlli di frontiera solo "per periodi brevissimi; ci devono essere casi particolari che lo impongano, come esigenze di tutela e di sicurezza dell'ordine pubblico. Ma in nessun caso sono previste delle misure di limitazione della libertà di circolazione a pieno regime. Costruire una barriera fisica fra due stati dell'unione europea violerebbe il senso stesso e la ratio dell'Acquis di Schengen". Oltretutto i dati ci dicono che l'emergenza neanche c'è. Nella provincia di Trieste, quella più interessata, fra il 1 gennaio e il 30 giugno 2019 sono state registrate 1.300 persone. Pur ipotizzando che siano altrettante le persone non registrate, dice Schiavone, "si tratta di numeri risibili, per i quali non si può parlare di crisi migratoria. Quindi neanche dal punto di vista giuridico possono essere autorizzati i controlli alla frontiera". Dunque con il muro di Fedriga l'Italia, "tecnicamente uscirebbe da Schengen e diventerebbe un paese extra europeo. Ecco, forse ai cittadini dovremmo spiegare che diventerebbero... extracomunitari!". (segue) (Res)