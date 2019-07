Migranti: Schiavone (Asgi) a "Il Foglio", il muro di Fedriga non può essere considerato neanche una boutade (4)

- La provocazione del vicepresidente dell'Asgi è utile perché troppo spesso vengono spacciate come proposte fattibili delle boutade che servono solo a raccattare qualche voto tra gli ignari cittadini. "Il muro di Fedriga è lontano dalla realtà, perché non è compatibile con l'ordinamento giuridico dell'Unione Europea e con il principio di libera circolazione. Dunque chi propone questa cosa deve sapere cosa propone. Così come i cittadini devono sapere quali sono le astratte conseguenze rispetto a questa proposta letteralmente incredibile". Viene fatto il paragone con la barriera di Orbán "ma è incongruo perché l'Ungheria confina con un paese che non fa parte di Schengen, cioè la Serbia. E siccome Orbán non è così sciocco come si potrebbe pensare non c'è neanche un solo metro di muro con la Romania", paese firmatario della Convenzione di Schengen, ha concluso Schiavone. (Res)