Albania: premier Rama a "La Stampa", porterò il paese in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del primo ministro albanese Edi Rama è uno studio d'artista, ogni parete è dipinta. Tavolozze di colori a olio, pennarelli e pastelli occupano la scrivania. Lui è seduto e disegna forme che sembrano animali immaginari. Le elezioni più difficili dalla fine del comunismo si sono chiuse domenica senza violenze. "È una grande vittoria, anche mia", dice in una intervista a "La Stampa". Ma solo un albanese su cinque si è recato alle urne. Rama, 54 anni, parla un italiano perfetto ("Merito della nonna, figlia di una veneziana"). Affila le armi contro il capo dello Stato, e scherza sul suo abbigliamento. "Mi hanno criticato perché ho votato in giacca elegante e pinocchietto coi calzini. Ricordatevi che sono stato il primo a portare scarpe sportive sotto l'abito. Oggi sono la moda: faccio tendenza". Poi spiega come si sveglia l'Albania dopo il voto di ieri, disertato dall'opposizione. "Gli albanesi che sono andati a votare hanno salvato il Paese. Era a rischio lo stato di diritto. Non era solo un'elezione per i sindaci, c'era un rischio abbastanza palpabile di scontri. Non ci sono stati, perché non c'è stato il popolo che li voleva". (segue) (Rin)