Albania: premier Rama a "La Stampa", porterò il paese in Europa (2)

- Da febbraio, migliaia di manifestanti scendono in piazza invocando le sue dimissioni. "È stata una messa in scena, giovani di periferia sono stati pagati per assaltare i palazzi". Il presidente della Repubblica non riconosce le sue elezioni. "C'è in atto una procedura di impeachment nei confronti di Ilir Meta, verrà scaricato dal Parlamento per grave intrusione anticostituzionale. Appoggiando il boicottaggio delle urne, ha decretato il suo suicidio politico, accompagnando verso l'harakiri tutta l'opposizione". Quando il premier era candidato sindaco di Tirana, nel 2006, aveva chiesto un rinvio e le era stato concesso. "All'epoca il problema era la falsificazione dei documenti di identità. Stavolta l'opposizione ha scelto di ritirarsi prima della battaglia. L'Albania ha bisogno di costruire uno Stato democratico ed europeo. Abbiamo una fragile tradizione delle istituzioni, dopo 50 annidi dittatura, che ci aveva trasformato nella Corea del Nord dell'Europa. Non rimandando il voto ho protetto la democrazia. Usa e Ue l'hanno capito". Per ricucire il Paese, accetterà elezioni anticipate? "No. L'opposizione non può prendere in ostaggio una maggioranza". (segue) (Rin)