Albania: premier Rama a "La Stampa", porterò il paese in Europa (3)

- Il quotidiano tedesco "Bild" ha pubblicato intercettazioni che lo vedrebbero in contatto con i narcotrafficanti. Accuse pesanti. "Non ho la necessità di difendermi da niente. Stiamo mettendo in piedi una grande lotta alla corruzione, una pulizia massiccia di tanti giudici corrotti. Le intercettazioni sono parte di un percorso". L'ex presidente Sali Berisha ha detto che l'Albania con Rama è diventata un 'narco-Stato'. "Ma quale narco-Stato. Abbiamo sradicato la cannabis come fenomeno criminale. Cosa dovremmo dire dell'Olanda?". Il premier parla inoltre dei suoi amici in Italia. "Ho l'onore di essere amico personale di Renzi e D'Alema". Che errori ha fatto Renzi? "Non sta a me giudicare. Forse è più difficile governare l'Italia che l'Albania. C'è tanto corporativismo. Noi non abbiamo i sindacati, fare le riforme è più facile. In Albania anche le riforme più impopolari sono popolari, la gente le aspetta. C'è tanta voglia di Europa". L'Albania è pronta a entrare nell'Ue. "Sì. Ma le decisioni del nostro ingresso dipendono più da dinamiche interne europee". (segue) (Rin)