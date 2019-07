Albania: premier Rama a "La Stampa", porterò il paese in Europa (4)

- Come convincere il Consiglio europeo. "Se i politici di Bruxelles guardano la cartina, vedono che i Balcani sono circondati da frontiere Ue: Croazia, Slovenia, Ungheria, Grecia. Siamo come il fegato di un corpo chiamato Unione europea". L'economia però deve reggere l'ingresso nell'Unione. "I Balcani sono un'opportunità finora sottovalutata, hanno un potenziale enorme. Certo, io immagino un ingresso in un'Ue più flessibile. Ci dev'essere un'Europa con tante Europe: di Schengen, della moneta, della Difesa, dei cittadini. Con queste regole è impossibile. Nonni, genitori, figli, nipoti non possono avere lo stesso peso". Gli albanesi sono stati popolo di migranti. Cosa pensa il premier della vicenda Sea Watch? "L'Italia ha ragione, è stata presa in giro per anni e ha fatto tanto per accogliere. Si possono discutere i metodi del vostro governo, ma non ne vedo altri", ha concluso Rama. (Rin)