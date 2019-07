Mafia: Salvini, colpo ai clan, Italia è più pulita, oggi sarò in Calabria

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo le due operazioni condotte in Sicilia e Calabria da Polizia e Carabinieri, commenta: "Cinquanta arresti tra Palermo e Catania e beni sequestrati per un milione di euro: Polizia e Carabinieri, coordinati dalle rispettive Dda, hanno colpito un clan operante nel mandamento di Brancaccio e un gruppo legato alla cosca Cappello che faceva affari con la droga. Accuse gravissime: estorsione, incendio, contrabbando, autoriciclaggio, spaccio. Grazie alle Forze dell’ordine e agli inquirenti: l’Italia stamattina è più pulita". Quindi, il titolare del Viminale ricorda che oggi sarà "in Calabria per restituire ai cittadini un bene confiscato alla 'ndrangheta". (Rin)