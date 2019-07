Energia: Kazakhstan, estensione accordo Opec+ non danneggerà nostri piani di produzione

- L'estensione dell'accordo per ridurre la produzione di petrolio dei paesi Opec+ non porterà a una diminuzione dei programmi del Kazakhstan nel 2019. Lo ha detto il primo vice ministro dell'Energia Makhambet Dosmukhambetov nel corso di un briefing con la stampa a Nur-Sultan. "Penso che non inciderà: con tutte le attività di manutenzione e lo stop di importanti progetti petroliferi quest'anno intendiamo estrarre 89 milioni di tonnellate di petrolio", ha detto Dosmukhambetov. Ieri l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) ha concordato l'estensione dell'accordo di riduzione della produzione di petrolio per altri nove mesi. Oggi è prevista la riunione con i paesi produttori non facenti parte del cartello da cui dovrebbe emergere un’intesa sostanziale sull’estensione dell’accordo sino ad aprile del 2020. (Res)