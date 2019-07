Cina: Banca centrale, ruolo pro-attivo nelle tensioni commerciali sino-statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Cina (Pboc) ha annunciato che assumerà un "ruolo pro-attivo" nel rispondere alle frizioni commerciali con gli Stati Uniti. Lo riferisce la stampa cinese. "Al momento, dobbiamo prestare particolare attenzione ai rilevanti rischi esterni", ha riferito la Banca popolare cinese in una dichiarazione in seguito ad una riunione del suo Comitato del Partito comunista. "E’ necessario prevenire shock esterni, fluttuazioni del mercato e contagio del mercato", prosegue la nota, promettendo di "risolvere in modo risoluto" i rischi finanziari sistemici. La Pboc ha anche annunciato maggiori sforzi tesi a evitare e risolvere i rischi nelle sue istituzioni chiave, senza però entrare nei dettagli delle misure. (Cip)