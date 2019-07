Egitto-Marocco: incontro ministri Esteri al Cairo, focus su cooperazione bilaterale

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale del Marocco, Nasser Bourita, ha incontrato ieri al Cairo l’omologo egiziano Sameh Shoukry al quale ha consegnato un messaggio del re Mohammed VI diretto al presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi. Secondo quanto riferisce la stampa marocchina i due ministri hanno discusso i modi per rafforzare le relazioni bilaterali tra i due paesi e sui progressi in diversi settori della cooperazione bilaterale, nonché sull'importanza di intensificare gli sforzi per rafforzarla. Le due parti hanno anche discusso di una serie di questioni regionali di interesse comune tra cui la situazione interna alla regione araba e nell’Unione africana (Ua). (Res)