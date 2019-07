Difesa: sottosegretario britannico Forze armate Lancaster ricevuto da Stato maggiore del Marocco

- Il ministro di Stato britannico per le Forze armate, Mark Lancaster, ha dato il via ieri ad una visita di due giorni in Marocco per discutere la cooperazione bilaterale tra Londra e Rabat. Il ministro è stato ricevuto ieri dal ministro delegato al capo del governo marocchino, responsabile dell'amministrazione della Difesa, Abdeltif Loudyi. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa marocchina “Map”, durante il colloquio i due funzionari hanno elogiato i rapporti di lunga data di amicizia e cooperazione tra i due paesi in molte aree ed elogiato l'avvio nel 2018 del dialogo strategico tra i due regni che comprende le dimensioni politico-diplomatica, economica, militare e di sicurezza e culturale, che apre nuovi orizzonti per l'approfondimento della cooperazione bilaterale. Lancaster e Loudyi hanno inoltre discusso in merito alla situazione della sicurezza regionale, in particolare nell'area del Mediterraneo e nella striscia del Sahel-Sahara. La cooperazione militare marocchina-britannica è disciplinata da un accordo quadro per la cooperazione militare e tecnica firmato nel 1993 e un accordo sullo stato delle forze (Sofa) firmato nel 2013. (Res)