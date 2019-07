Cina: esperto, Pechino investirà più di 150 miliardi di dollari nella sua rete 5G fino al 2025

- Si prevede che la Cina investirà più di 150 miliardi di dollari nella sua rete 5G fino al 2025, ha dichiarato Allen Chang, ricercatore presso Goldman Sachs. "Ciò rappresenterebbe più dell'investimento di 100 miliardi dollari del paese in 4G dal 2013 al 2018, un aumento guidato in gran parte dal maggior numero di stazioni base 5G e dal costo iniziale più elevato delle apparecchiature 5G", ha dichiarato Chang. La Cina ha ufficialmente approvato i servizi commerciali 5G all'inizio di giugno e sta attualmente testando il 5G in tutte le principali città e regioni provinciali. Si prevede che il mercato del 5G del paese inizi quest'anno a utilizzare su piccola scala e a un uso commerciale su vasta scala il prossimo anno. (segue) (Cip)