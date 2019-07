Cina: esperto, Pechino investirà più di 150 miliardi di dollari nella sua rete 5G fino al 2025 (2)

- Si stima che il 28 per cento delle connessioni mobili della Cina opererà su reti 5G entro il 2025, recuperando circa un terzo di tutte le connessioni 5G a livello globale, secondo un recente rapporto del Global System for Mobile Communications Alliance. Chang ha inoltre osservato che la Cina dovrebbe possedere 4,9 milioni di stazioni base 5G entro il 2030, in quanto "la forte domanda dei consumatori per le alte velocità del 5G e la forte concorrenza tra i marchi per offrire funzionalità aggiornate" porterebbe a un aumento delle spedizioni di smartphone 5G nei prossimi anni. Il colosso tecnologico cinese Huawei ha annunciato la scorsa settimana di aver ricevuto 50 contratti sui servizi commerciali 5G da 30 paesi e regioni e di aver spedito oltre 150 mila stazioni base 5G in tutto il mondo. (segue) (Cip)