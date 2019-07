Cina: esperto, Pechino investirà più di 150 miliardi di dollari nella sua rete 5G fino al 2025 (3)

- "Si prevede che le stazioni di base della 5G della compagnia cresceranno fino a circa 500 mila entro la fine di quest'anno", secondo Hu Houkun, vicepresidente del Consiglio di amministrazione della compagnia. Chang ha anche affermato che la transizione della Cina verso una connessione wireless più veloce dovrebbe "portare un'ondata di opportunità" per le società tecnologiche e le relative scorte, sospinta dall'aumento della domanda di semiconduttori e dall'aumento degli aggiornamenti dei dispositivi dei consumatori. "Gli operatori delle telecomunicazioni, i produttori di apparecchiature e i produttori di dispositivi (in tutto il mondo) probabilmente aumenteranno la loro domanda di chip per semiconduttori nei prossimi anni mentre cercano di aggiornare i loro sistemi e la loro tecnologia per l'era 5G", ha affermato. "Siamo fiduciosi nelle prospettive di crescita a lungo termine", ha aggiunto. (Cip)