Cina: premier Li, paese diventerà più aperto trasparente e prevedibile per investimenti stranieri

- Il premier cinese, Li Keqiang, ha dichiarato che il paese diventerà più aperto, trasparente e prevedibile per gli investimenti stranieri, e il suo ambiente commerciale migliorerà ulteriormente. Lo riferisce la stampa cinese che spiega che il premier Li ha fatto queste osservazioni rivolgendosi alla cerimonia di apertura del Forum estivo di Davos, nella città di Dalian. "La Cina promuoverà fermamente l'apertura su tutti i fronti; il paese sosterrà gli investimenti stranieri in industrie manifatturiere avanzate come l'elettronica, la produzione di attrezzature, la medicina e nuovi materiali, e nelle regioni centrali e occidentali", ha annunciato Li. Il premier ha detto che la Cina rimuoverà i limiti sulla proprietà straniera di intermediari, concessionari a termine e assicuratori sulla vita entro il 2020, un anno in anticipo rispetto al piano precedente, come parte degli sforzi per aprire ulteriormente le industrie finanziarie e di altri servizi moderni. (segue) (Cip)