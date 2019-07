Cina: premier Li, paese diventerà più aperto trasparente e prevedibile per investimenti stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accesso degli investitori stranieri alle telecomunicazioni e ai trasporti a valore aggiunto dovrà affrontare anche restrizioni ridotte", ha affermato. Li ha anche promesso di attuare l'impegno di fornire un trattamento nazionale alle istituzioni finanziate dall'estero in aree di informazioni creditizie, rating e pagamento. Anche l'apertura a doppio senso del mercato obbligazionario cinese sarà ampliata, ha affermato il premier cinese. In occasione dell'incontro fra il premier Li e Klaus Schwab, presidente esecutivo del Forum economico mondiale (Wef o Forum di Davos), Li ha invitato a salvaguardare congiuntamente il multilateralismo e il libero commercio, in modo da mantenere il sistema economico mondiale aperto e inclusivo. Lo riferisce la stampa cinese. "La cooperazione tra la Cina e il Wef è iniziata quasi contemporaneamente alla riforma e all'apertura della Cina. La cooperazione fruttuosa ed efficace delle due parti non solo ha rafforzato il processo di riforma e l'apertura, ma ha anche fornito una piattaforma importante per discutere della governance economica mondiale", ha affermato Li. (segue) (Cip)