Usa-Kazakhstan: ministro Esteri Atamkulov incontra rappresentanti imprenditoriali locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra queste la compagnia energetica ExxonMobil che continua a dare un contributo significativo allo sviluppo dell'industria petrolifera in Kazakhstan ed è un attore chiave nella produzione di idrocarburi. Il Kazakhstan è interessato a sviluppare ulteriormente la cooperazione con le compagnie Usa e ad attrarre investimenti e tecnologie avanzate nel ramo petrolchimico. "Apprezziamo molto il lavoro di successo della compagnia sui progetti per lo sviluppo dei campi di Tengiz e Kashagan, molto importanti per il paese. Il Kazakhstan è interessato allo sviluppo su vasta scala di Kashagan e all'aumento della produzione di petrolio", ha concluso Atamkulov. (Res)