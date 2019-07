Economia: Borio (Bri) a "Il Sole 24 Ore", non basta la politica monetaria per garantire una crescita sostenibile

- Crescita sostenibile: è la parola chiave che riassume la Relazione economica annuale 2019 della Banca dei regolamenti internazionali di Basilea, appena pubblicata. "Il messaggio centrale - spiega Claudio Borio, responsabile del dipartimento economico e monetario dell'istituto - è che abbiamo bisogno di una crescita sostenibile. Per ottenerla occorre un mix più bilanciato di politiche economiche, e questo mix deve avere un orizzonte temporale più lungo". Perché crescita sostenibile oggi? "Un rischio evidente riguarda un'escalation delle tensioni commerciali e la situazione politica globale. Un'escalation metterebbe a repentaglio il sistema di scambio multilaterale che tanto ha fatto per l'economia mondiale nel dopoguerra. In alcuni Paesi, poi, la situazione politica, dal punto di vista delle implicazioni che può avere per l'economia, deve essere seguita con attenzione. La seconda grande questione riguarda la Cina: qui il governo è impegnato in un'azione senza precedenti di riequilibrio dell'economia, tra un necessario deleveraging e il tentativo di non rallentare la crescita". "L'anno scorso però - continua - la crescita ha rallentato e quindi assistiamo a una successione di spinte e frenate. Infine in un terzo del mondo, compresa la Cina, soprattutto nei Paesi che non sono stati al centro della grande crisi finanziaria, il ciclo finanziario ha cambiato direzione. Alla fase di espansione è subentrata quella di contrazione, e questo potrebbe generare venti contrari per l'attività economica. Ma più in generale, a livello mondiale il debito in rapporto al Pil ha continuato ad aumentare dopo la crisi: debito pubblico e debito privato, delle famiglie, delle imprese. Soprattutto il debito delle imprese va seguito molto attentamente". (segue) (Rin)