Imprese: Huawei, apertura Trump giova ai fornitori asiatici (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima dell’inizio del colloquio, Trump ha detto che gli Stati Uniti sono pronti a siglare uno “storico” accordo commerciale con la Cina. “Se riuscissimo a giungere a un accordo commerciale equo, si tratterebbe di un risultato storico”, ha detto Trump all’inizio dell’incontro, da cui potrebbe dipendere una ricomposizione della guerra dei dazi in atto tra le due maggiori economie del globo. “Noi siamo del tutto pronti”, ha aggiunto il presidente Usa, rispondendo a Xi, secondo cui “la cooperazione e il dialogo” sono una alternativa migliore al “confronto” conflittuale. Il colloquio bilaterale tra i due presidenti è l’evento più atteso del summit G-20 in corso ad Osaka, anche se gli esperti non ritengono che il confronto tra i due capi di Stato possa produrre un accordo in piena regola, dopo mesi di negoziati infruttosi. (segue) (Cip)