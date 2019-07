Malesia: Zahid Hamidi riassume guida Umno nonostante i capi d’accusa a suo carico

- Ahmad Zahid Hamidi, braccio destro dell’ex primo ministro malese Najib Razak, ha riassunto la guida dell’Organizzazione nazionale dei Malay uniti (Umno), il partito conservatore che ha guidato il paese per sei decenni sino all’inattesa sconfitta elettorale dello scorso anno. Zahid si era auto-sospeso dalla guida del suo partito in risposta alla formalizzazione di una serie di accuse corruttive a suo carico: il politico è però tornato sui suoi passi nonostante i nuovi capi d’imputazione notificatigli nei giorni scorsi, che portano il totale a ben 87: gli analisti ritengono che la decisione di Zahid rischi di causare una frammentazione dello storico partito malese, in crisi di leadership dopo la deflagrazione dello scandalo sui miliardi sottratti al fondo sovrano 1Mdn, che vede al centro proprio l’ex premier Razak. “Non posso più stare a guardare mentre i malay vengono accantonati”, ha dichiarato Zahid domenica, annunciando la sua decisione di tornare a reggere le redini dell’Umno. “Non posso più assistere alle menzogne, agli insulti e al maltrattamento dei cittadini. A cominciare da oggi, riassumo ufficialmente i miei impegni come presidente dell’Umno. (segue) (Fim)