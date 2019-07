Malesia: Zahid Hamidi riassume guida Umno nonostante i capi d’accusa a suo carico (4)

- Mahathir, che dopo aver abbandonato l’Umno denunciandone la corruzione ha guidato la campagna elettorale delle forze attualmente al governo, dovrebbe cedere l’incarico di premier ad Anwar a metà mandato: quest’ultimo non aveva potuto guidare personalmente la campagna elettorale del Pakatan Harapan, perché agli arresti con l’accusa di sodomia. Proprio le ultime elezioni hanno segnato per l’Umno l’inizio di una crisi apparentemente irreversibile, aggravatasi in parallelo alla posizione giudiziaria dell’ex premier Najib Razak: dalle elezioni politiche del 9 maggio ad oggi, l’Umno è stata abbandonata da 17 dei suoi 51 parlamentari. L’ex premier malese è accusato dello scandalo dei miliardi di dollari sottratti al fondo d’investimento sovrano 1Malaysia Development Berhad (1Mdb). (segue) (Fim)