Malesia: Zahid Hamidi riassume guida Umno nonostante i capi d’accusa a suo carico (5)

- Da maggio dello scorso anno ad oggi Razak è stato arrestato tre volte, l’ultima all’inizio del mese scorso, in relazione alla manipolazione del rapporto contabile definitivo sul fondo 1Mdb. Anche l’ex vicepremier Ahmad Zahid Hamidi, che ha sostituito Razak alla guida dell’Umno, è oggetto di indagini e titolare di decine di capi d’imputazione per corruzione, relativi a una cifra superiore a 24 milioni di dollari. All'inizio dell'anno Zahid ha annunciato un congedo temporaneo dalla presidenza dell’Umno, e il trasferimento della leadership al suo vice, nel tentativo di arrestare le defezioni tra i ranghi dell’opposizione. “Mi auguro che dopo questa decisione non si registrino altre fuoriuscite di parlamentari”, ha detto ieri Zahid. (segue) (Fim)