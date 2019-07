Malesia: Zahid Hamidi riassume guida Umno nonostante i capi d’accusa a suo carico (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I procuratori della Malesia chiedono il sequestro di milioni di dollari e di asset dell’ex primo ministro Najib Razak, della sua famiglia e di suoi ex collaboratori, nell’ambito del vasto procedimento giudiziario legato alla sottrazione di miliardi di dollari dal fondo d’investimento sovrano 1Mdb. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Bernama”. La richiesta formale presentata dai procuratori all’Alta corte di Kuala Lumpur fa il nome di 18 persone, incluse l’ex premier, la moglie Rosmah Mansor, il figliastro Riza Aziz, e altri due figli della coppia. Razak ha risposto tramite un post sul proprio profilo Facebook, nel quale sostiene che la misura è stata adottata dalle autorità per ritardare la restituzione di asset congelati che a suo dire appartengono al partito politico di cui è membro e a lui personalmente, in quanto donazioni personali. L’istanza di sequestro, ha aggiunto l’ex premier, “è stata utilizzata anche per consentire loro di portare avanti le menzogne e la propaganda a mio danno”. (Fim)