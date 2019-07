Cina: ministero Commercio, crescita vendite al dettaglio nel primo semestre 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre di quest'anno, le vendite al dettaglio cinesi di beni di consumo hanno registrato una crescita dell'8,3 per cento su base annua nel periodo gennaio-marzo, accelerando l'aumento dell'8,2 per cento registrato nei primi due mesi. Lo hanno rivelato i dati ufficiali diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Dopo aver dedotto i fattori di prezzo, l'indicatore è cresciuto del 6,9 percento in termini reali. Nel solo mese di marzo, le vendite al dettaglio sono aumentate dell'8,7 per cento. I dati ufficiali pubblicati oggi mostrano anche che il consumo nelle aree rurali è salito del 9,2 per cento, superando un aumento dell'8,2 per cento nelle regioni urbane. Il settore della ristorazione ha registrato un aumento delle entrate del 9,6 per cento. Le vendite al dettaglio online hanno mantenuto una crescita robusta, aumentando del 15,3 per cento nei primi tre mesi, con le vendite di materie prime in crescita del 21 per cento rispetto a un anno prima. (segue) (Cip)