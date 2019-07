Cina: ministero Commercio, crescita vendite al dettaglio nel primo semestre 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un mercato di circa 1,4 miliardi di persone sempre più prospere, la Cina si sforza di rendere il consumo un importante motore della sua crescita economica. Le vendite al dettaglio online effettuate in Cina hanno superato i 9 mila miliardi di yuan (1.339 miliardi di dollari) nel 2018, secondo i dati pubblicati dal ministero del Commercio cinese (Moc). "Le vendite al dettaglio online del paese hanno registrato una crescita sostenuta negli ultimi dieci anni", ha detto Gao Feng, vicedirettore dell'Ufficio generale del Moc. "La crescita della vendita al dettaglio online si conferma rapida, e il settore è ancora un'importante forza trainante per il consumo", ha sottolineato Gao. Nei primi due mesi del 2019, le vendite online di materie prime sono cresciute del 19,5 per cento su base annua a 1.100 miliardi di yuan (163 miliardi di dollari), segnando un rallentamento rispetto ai tassi di crescita registrati lo scorso anno. (segue) (Cip)