Cina: ministero Commercio, crescita vendite al dettaglio nel primo semestre 2019 (4)

- La proporzione delle vendite al dettaglio online rispetto alle vendite totali di beni di consumo è stata del 16,5 per cento, in aumento di 1,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. "Il tasso di crescita delle vendite online di materie prime è stato di 11,3 punti percentuali in più rispetto a quello delle vendite al dettaglio totali di beni di consumo", secondo Gao. Secondo le statistiche Moc, il modello Business to Consumer (B2C) ha visto la sua quota di mercato raggiungere il 73,5 per cento, in aumento di 3,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Gao ha spiegato che il rallentamento della crescita delle vendite al dettaglio online è conforme allo sviluppo economico: i dividendi generati dagli utenti di Internet si stanno indebolendo in quanto l'economia del paese sta passando da una fase di rapida crescita a uno "stadio di sviluppo di alta qualità". Gao ha sottolineato che è necessario mantenere la piena fiducia che il mercato al dettaglio online continuerà a crescere su basi salutari, poiché le fondamenta del settore, i modelli di innovazione, l'applicazione delle tecnologie e le abitudini degli utenti sono rimasti invariati. (Cip)