Cina: modello di sviluppo industriale cinese genera benefici economici e sociali in Africa

- Il modello di sviluppo cinese dei parchi industriali ha creato benefici economici e sociali aumentando l'occupazione in Africa. È quanto emerso dall'incontro fra i delegati africani che hanno partecipato al primo Expo economico e commerciale Cina-Africa, che si è concluso lo scorso fine settimana a Changsha, capitale della provincia cinese centrale di Hunan. Secondo quanto riportato dal "Quotidiano del Popolo" cinese, ad oggi esistono 25 diverse zone di cooperazione economica e commerciale finanziate dalla Cina in Africa, che hanno creato posti di lavoro per oltre 40 mila persone e hanno realizzato un fatturato totale di 18,9 miliardi di dollari, aumentando significativamente le entrate fiscali, la crescita dell'occupazione, oltre a portare miglioramenti dei benefici economici e sociali nei paesi ospitanti. (segue) (Cip)