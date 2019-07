Cina: modello di sviluppo industriale cinese genera benefici economici e sociali in Africa (2)

- "L'Etiopia spera di attirare più investimenti esteri diretti. Il paese sarà contento di vedere un maggior numero di imprese entrare nei suoi parchi industriali", ha dichiarato Misganu Arega, ministro del Commercio e dell'industria etiope, in occasione della manifestazione. Durante l'Expo, Arega ha presentato diversi parchi industriali in Etiopia, tra cui l'Etiopia-Hunan Industrial Park, un parco industriale integrato di alta qualità attualmente in costruzione ad Adama. (segue) (Cip)